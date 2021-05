Naomi Campbell (51) verrät Details zur Geburt ihrer Tochter! Das Topmodel hatte vergangene Woche für große Schlagzeilen gesorgt: Mit 50 Jahren war die Britin erstmals Mutter geworden – sie durfte ein kleines Mädchen auf der Welt begrüßen. Der Name des Babys ist bisher nicht bekannt, ebenso wenig der Geburtstag oder die Umstände der Entbindung. Jetzt enthüllte Naomi jedoch: Während ihr Mini-Schatz zur Welt kam, lief die Musik dieses Megastars!

In ihrer YouTube-Show "No Filter" plauderte die inzwischen 51-Jährige nun mit ihrem Gast D-Nice über die Geburt. Dabei verriet die Schauspielerin auch: "Als ich gerade Mutter wurde, habe ich Bob Marley gehört. Das sind meine Wurzeln, verstehst du?", meinte Naomi in Bezug auf die jamaikanische Herkunft ihrer Mutter.

Viel mehr erfuhren ihre Fans bisher aber nicht über die Ankunft von Naomis Nachwuchs. Mehrfach waren bisher Vermutungen aufgekommen, die Laufstegschönheit habe eine Leihmutter ihr Kind austragen lassen – einige Hinweise, wie ein Krankenhausarmband, sprechen jedoch dagegen. Naomi äußerte sich bisher dazu nicht.

Anzeige

Instagram / naomi Naomi Campbell und ihre Tochter, Mai 2021

Anzeige

Getty Images Bob Marley, Musiker

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de