Mike Sorrentino (39) hat einen großen Grund zur Freude! Im November des vergangenen Jahres verriet der Jersey Shore-Darsteller, dass er gemeinsam mit seiner Frau Lauren Pesce sein erstes Kind erwartet. Wenig später wurde bekannt, dass der Schauspieler und seine Liebste sich über einen kleinen Jungen freuen können. Nun war es endlich soweit: Ihr Sohn hat das Licht der Welt erblickt!

Auf seinem Instagram-Account teilte Mike nun eine Reihe von Fotos, die sein Neugeborenes kurz nach der Geburt im Krankenhaus zeigen. In der Bildunterschrift verriet der 38-Jährige auch gleich den Namen seines Sohnes: Romeo Reign Sorrentino. Der kleine Hosenmatz bringt ein Gewicht von etwa 2948 Gramm auf die Waage und ist 48 Zentimeter groß.

Romeo ist ein sogenanntes Regenbogenbaby, also ein Kind, das nach einer Fehlgeburt auf die Welt gekommen ist. Diese hatte Lauren im November 2019 öffentlich gemacht. Sie verlor das Baby in der siebten Schwangerschaftswoche. "Es war herzzerreißend", erklärte die 36-Jährige damals in der US-Talkshow Strahan, Sara and Keke.

Mike "The Situation" Sorrentino und seine Frau Lauren Pesce im Dezember 2020

Mike Sorrentinos Frau Lauren mit ihrem Sohn Romeo im Mai 2021

Lauren und Mike Sorrentino im November 2019

