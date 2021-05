Haben sich Halsey (26) und ihr Freund etwa schon das Ja-Wort gegeben? Die Sängerin und ihr Partner, Drehbuchautor Alev Aydin, erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch neben diesem erfreulichen Ereignis gibt es nun Indizien dafür, dass das Paar noch mehr zu feiern hat: und zwar eine Hochzeit. Jetzt wurden die beiden bei einem Spaziergang gesehen – mit Ringen an den Fingern, die aussehen wie Eheringe.

Die hochschwangere Sängerin und der Drehbuchautor wurden jetzt bei einem Spaziergang durch Los Angeles von Paparazzi abgelichtet. Dabei trugen beide zusammenpassende Ringe, die auch klassische Eheringe sein könnten. Diese ließen sich auf den Bildern, die DailyMail vorliegen, zwar nur ungefähr erahnen, dennoch wären sie nicht das erste Indiz für eine Trauung der Zwei. Fans spekulieren besonders seit den letzten Instagram-Posts von Alev, dass er und Halsey mittlerweile Mann und Frau sind.

In seinem letzten Post zeigte sich der Vater von Halseys Baby in einem festlich geschmückten Garten, den Fans auf Instagram als mögliche Hochzeits-Location deklarierten. Und auch in einem anderen Beitrag Ende April teilte Alev einen Schnappschuss seiner Liebsten, auf dem die Musikerin ein weißes Kleid trägt. Vielleicht verkünden sie neben der Geburt ihres ersten Kindes bald ja tatsächlich auch ihre Hochzeit.

Instagram / amanda_owley_tattoo Alev Aydin und Halsey

Instagram / iamhalsey Alev Aydin küsst Halseys Babybauch

Instagram / zoneaydin Alev Aydin, Halseys Partner

