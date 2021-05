Haben Halsey (26) und Alev Aydin sich schon das Jawort gegeben? Das vermuten zumindest einige Fans. Sie sind der Ansicht, dass die Sängerin und ihr Freund nicht nur gerade den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten, sondern momentan auch ihre Flitterwochen genießen. Aber was befeuert eigentlich diese Heiratsgerüchte? Ein paar Schnappschüsse von Alev sowie ein Ring an dem Finger der "Castle"-Interpretin sind der Web-Gemeinschaft als höchst verdächtig aufgefallen.

Als der Vater von Halseys Kind kürzlich ein Foto von sich auf Instagram in einem festlich geschmückten Garten postete, entging das seinen Followern natürlich nicht. Demnach weist der Ort starke Ähnlichkeit mit einer Hochzeitslocation auf. "Die haben definitiv geheiratet" oder "War das eure Hochzeit?", mutmaßen daraufhin einige User in der Kommentarspalte. Alev veröffentlichte auch ein Bild von seiner Liebsten, die ganz in Weiß gekleidet war – allerdings ohne Babybauch. Das Netz spekuliert daher, dass das Paar irgendwann im vergangenen Jahr schon geheiratet haben muss. Es gibt zudem noch ein weiteres Indiz, dass die Fan-Vermutung unterstützen könnte: Anfang Mai teilte die Musikerin ein Bild ihres Ringfingers, an dem ein goldenes Schmuckstück mit einem A – wie Alev oder auch Aydin – steckt.

Könnten die baldigen Eltern sich also wirklich bereits das Jawort gegeben haben? Möglich, immerhin betonte ein Insider noch im Februar gegenüber Us Weekly, dass sich Halseys Einstellung bezüglich der Ehe geändert hätte. So sehe die 26-Jährige sie nicht länger nur als "einen Status" an.

Instagram / COd4goVL6zi Halsey im Mai 2021

Instagram / iamhalsey Halseys Hand im Mai 2021

Getty Images Halsey auf einem Event in NYC im Februar 2019

