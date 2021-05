Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53) sind ein gutes Team! Nach langen Überlegungen hatte sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit für eine Brust-Straffung entschieden, um sich in ihrem Körper wieder wohler zu fühlen. Ihr Ehemann Lucas begleitete sie bei dem Vorhaben, machte sich jedoch auch viele Sorgen um mögliche Folgen. Die Katze zeigte deshalb nun erneut ihre Dankbarkeit darüber, ihn an ihrer Seite zu haben – und betitelte Lucas als "geilen Mann".

Ein Kamerateam begleitete Daniela für die Doku-Reihe Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca bei ihrer Beauty-OP. Voller Vorfreude auf ihre neuen, straffen Brüste verdeutlichte sie vor der Operation, dass ihr Göttergatte diese in Zukunft oft anfassen dürfe. Er sei "schon ein geiler Mann", erklärte die Kult-Blondine und verkündete "Der darf so oft damit spielen, wie er will." Doch neben diesen witzigen Aussagen über Lucas und ihre neue Oberweite schlug sie auch ein paar ernstere Töne an und würdigte die große Unterstützung ihres Mannes: "Ich bin Lucas mega dankbar! Das sind so Momente, in denen einem einfällt, warum man geheiratet hat."

Nach fast fünf Jahren Ehe scheinen die beiden trotz Alltagsstress weiterhin eine gute Einheit zu bilden. Und wie es klingt, könnte durch den Eingriff auch die kürzliche Sexflaute des Paares nun erst mal beendet werden. Von dieser hatte die 34-Jährige neulich noch in einem Promiflash-Interview berichtet. In Bezug auf ihr neues Körpergefühl berichtet Dani jetzt nämlich: "Das sieht nicht nur optisch geil aus, sondern macht auch was mit dir drinnen."

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca"

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, TV-Stars

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, TV-Stars

