Endet Temptation Island ohne ein einziges glückliches Paar? In der aktuellen Staffel der Verführungsshow ging es zuletzt heiß her: Obwohl sie vergeben in das Experiment gestartet waren, flirteten Mike, Yasin und Co. was das Zeug hält – und verärgerten ihre Partnerinnen damit so richtig. Einige der Duos scheinen sogar vor dem endgültigen Aus zu stehen. Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) nahmen 2020 selbst an der V.I.P-Ausgabe der Sendung teil und sind sicher: Keines der Paare hat große Chancen auf eine rosige Zukunft...

Im Promiflash-Interview nahm das Kuppelshow-Traumpaar die diesjährigen Kandidaten unter die Lupe. Julian machte dabei klar, dass er wenig Hoffnung hat. "Wirklich Potenzial, da als Paar rauszugehen, hat für mich eigentlich gar kein Paar!" Seine Verlobte stimmte ihrem Schatzi da vollkommen zu. Besonders bei Meike und Marcus sehe sie schwarz: "Die Meike ist so ein fröhlicher und offener Mensch, die sprudelt nur so vor Energie. Und er hemmt sie in jeglicher Hinsicht. Sie kann gar nicht so wirklich sein, wie sie ist, mit ihm. Da bin ich der Meinung, dass das kein Potenzial hat!"

Ein weiteres Paar, das Julian und Stephi Sorgen bereitet, sind Mike und Sabine – oder eher Mike und seine neue Flamme Gina. Denn obwohl die Beziehung des Blondschopfes offenbar bereits am Ende ist, sehen die Experten auch für eine Romanze mit der Singlelady kein Happy End: "Die verdreht ihm halt heftig den Kopf. Sie meint, das wäre alles ernst gemeint, aber meiner Meinung nach will sie auch gewiss Sendezeit generieren. Und er fällt voll darauf ein!", erklärte Julian.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.de

TVNOW / Frank Fastner Fabio, Marlisa, Meike, Marcus, Alicia, Yasin, Sabine und Mike, "Temptation Island"-Paare 2021

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

TVNOW Gina Alicia und Mike Brown

