Das Model Emily Ratajkowski (29) flasht seine Fans mit ihrem krassen After-Baby-Body! Die hübsche Brünette und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard (34) sind kürzlich zum ersten Mal Eltern geworden: Ihr kleiner Sohnemann Sylvester hat Mitte März das Licht der Welt erblickt. Aber schon knapp zehn Wochen nach der Geburt ist der Laufstegschönheit die Schwangerschaft überhaupt nicht mehr anzusehen: Emily präsentierte jetzt stolz ihre XXS-Taille in den sozialen Medien!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Emily jetzt einen kurzen Clip, in dem sie ihren schlanken Körper perfekt in Szene setzt. In dem Video posiert die 29-Jährige in einer beigefarbenen Stoffhose, einem knappen gelben Crop-Top und mit wuscheliger Lockenfrisur vor einem Spiegel – und dabei fällt vor allem ihre Körpermitte auf: Den Babybauch hat das Model nämlich nur wenige Monate nach der Geburt wieder gegen eine durchtrainierte Wespentaille getauscht!

Doch damit nicht genug: Emily teilt zudem auch immer wieder heiße Schnappschüsse in den sozialen Medien – und auch auf diesen präsentiert sie nur allzu gerne ihren After-Baby-Body. Egal, ob im superknappen Bikini oder im hautengen Abendkleid – die frischgebackene Mutter begeistert ihre Fans derzeit regelmäßig mit ihrer körperlichen Verwandlung.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Mai 2021

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

