Pietro Lombardi (28) will wieder in Topform kommen! Der Musiker lässt seine Fans schon seit einigen Jahren an seiner Fitnessreise teilhaben. Erst im vergangenen Herbst hatte er enthüllt, gut 20 Kilo verloren zu haben, sodass ihm alle seine Klamotten zu groß seien. Seitdem scheint sich sein Body jedoch wieder verändert zu haben, denn der Sänger erklärt nun: Er hat wieder zugenommen – und darüber freut er sich nicht sonderlich.

Via Instagram teilte Pietro seinen Frust mit seiner Community. "Ich habe mir vorgenommen, mit Sport durchzuziehen, aber ich habe sechs Kilo zugenommen!", schilderte er. Die Extrapfunde wolle er, sobald er von seiner Dienstreise in der Türkei zurück sei, angreifen – denn wohl fühle er sich derzeit nicht: "Aktuell ähnelt mein Körper einem Dinosaurier. Komplett unförmig, aber es ist okay, wie es ist."

Ob es Pietro derzeit wohl besonders schwerfällt, sich gesund zu ernähren, weil er selbst in die Lebensmittelindustrie eingestiegen ist? Der ehemalige DSDS-Star brachte erst kürzlich seine persönliche Eiscreme "Lemon Pié" heraus – und die dürfte es ihm nicht leichter machen, auf Kalorienbomben zu verzichten, um seinem Körperziel näherzukommen.

Pietro Lombardi, Sänger

Pietro Lombardi im Oktober 2020

Pietro Lombardi

