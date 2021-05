Alex Mariah ist Germany's next Topmodel 2021! Die Beauty blickt auf eine abenteuerliche Zeit zurück: Große Herausforderungen, schöne Momente und auch ein paar Tränchen zeichneten die vergangenen Monate in dem Castingformat aus. Am Ende hat sich das alles mehr als gelohnt: Die Brünette konnte im Finale von sich überzeugen und nahm den Titel mit nach Hause. Nun enthüllt Ex-GNTM-Kandidatin Gerda Lewis (28) eine süße Story: Alex bat die Influencerin vor ihrer Teilnahme nach Tipps!

In ihrer Instagram-Story berichtet Gerda, dass sie Alex auf der Party einer gemeinsamen Freundin kennengelernt habe – dort habe sich ihr erstes Gespräch um die Show gedreht. "Da hat sie mich gefragt, wie es so bei GNTM war und ob ich ihr Tipps geben kann, weil sie sich auch bewerben möchte", erinnert sich die Blondine – sie selbst gehörte 2018 schließlich auch zur Modelriege von Modelmama Heidi Klum (47). Die 28-Jährige habe Alex damals Mut zugesprochen: "Da habe ich ihr schon gesagt, dass sie sehr gute Chancen hat, da sie sehr groß ist, eine tolle Ausstrahlung und ein sehr schönes Gesicht hat."

Umso größer war Gerdas Freude, als Alex dann tatsächlich an GNTM teilnahm – und jetzt auch noch gewonnen hat. "Ich freue mich einfach für sie. Sie hat es wirklich verdient, weil sie es wirklich extrem wollte", jubelt die Modedesignerin – den anderen Mädchen hätte sie den Sieg aber auch gegönnt.

Pro7/Willi Weber Alex Mariah Peter im GNTM-Finale

Instagram / alex_mariah.gntm.2021.official Alex Mariah, "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin 2021

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

