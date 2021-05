Bei Prinzessin Beatrice (32) ist die Veränderung schon deutlich zu sehen! Das Mitglied der britischen Königsfamilie und sein Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (37) erleben gerade eine aufregende Zeit: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Baby. Diese tollen Neuigkeiten wurden erst vor einigen Tagen verkündet. Lange hätte Beatrice dieses Geheimnis aber auch nicht mehr hüten können – inzwischen ist nämlich eine deutliche Wölbung ihrer Körpermitte erkennbar!

In einem sportlichen Outfit schlenderte die werdende Mutter durch die Straßen Londons – dabei wurde sie von Paparazzi abgelichtet. Die 32-Jährige zeigte sich ungeschminkt und hatte die Haare zu einem lässigen Dutt hochgesteckt. Auf den Aufnahmen ist ihr kugelrunder Babybauch bereits zu sehen – auch der blaue Oversize-Hoodie kann ihn nicht mehr verstecken.

In den vergangenen Wochen war es Beatrice allerdings noch geglückt, ihre kleine Rundung zu verstecken. Denn eigentlich trägt sie ihre Haare meistens offen, wie Hello! Magazine berichtet. Zu Prinz Philips (✝99) Trauerfeier hatte die Royal aber einen Pferdeschwanz getragen. So hatte sich das Augenmerk auf ihre Frisur gerichtet – und nicht auf ihre Körpermitte.

Benjamin Wheeler Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Prinzessin Beatrice im November 2018 in London

Getty Images Prinzessin Beatrice im April 2021 in Windsor

