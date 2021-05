War es eine reine Publikumsentscheidung? Am vergangenen Freitag gewann Rúrik Gíslason (33) das "Let's Dance"-Finale – und das, obwohl seine Konkurrentin Valentina Pahde (26) nach der Jurywertung in Führung lag! Doch am Ende kamen die Punkte der Zuschauerabstimmung hinzu und sorgten für einen Wechsel an der Spitze. Der Ex-Mitstreiter Mickie Krause (50), der in Folge sechs am Charleston gescheitert war, scheint den Grund für Rúriks Erfolg zu kennen: Daran sei nämlich auch seine eigene Frau nicht ganz unschuldig.

"Technisch gesehen war Valentina definitv besser", bestätigte der Schlagersänger im offiziellen Livestream der Show auf Instagram das Urteil der Fachjury. Dennoch sei der ehemalige Fußballprofi beim Publikum einfach besser angekommen als die GZSZ-Darstellerin: "Jede Hausfrau in Deutschland hat für Rúrik angerufen. Sogar meine Frau hat für ihn angerufen, weil sie dachte, dass wir viel gemeinsam haben." Deren begeistertes Voting für den Sportler scheint also eine Art Liebeserklärung an ihren Mickie gewesen zu sein.

Die Tanzshow war für Mickie eine Chance, sich dem Publikum von einer neuen Seite zu zeigen. Im Promiflash-Interview hatte er damals erklärt, was ihm bei seiner Teilnahme besonders wichtig ist: "Immer nur der Spaßvogel zu sein, ist für den Zuschauer irgendwann nicht mehr interessant. Die Abwechslung machts!"

Getty Images Mickie Krause and Malika Dzumaev

Getty Images Rúrik Gíslason und Renata Lusin bei "Let's Dance", 2021

Getty Images Mickie Krause, "Let's Dance"-Kandidat 2021

