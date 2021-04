Auch in dieser Woche musste wieder ein Promikandidat Let's Dance verlassen. Am Freitagabend flimmerte bereits die sechste Show der neuen "Let's Dance"-Staffel über die Bildschirme. Noch neun tanzwütige Stars und ihre Profitänzer wagten sich auf das TV-Parkett. Doch bloß acht Kandidaten haben es in die nächste Runde geschafft: Für Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev ist das Abenteuer "Let's Dance" jetzt vorbei!

Zittern mussten neben Mickie und Malika auch Simon Zachenhuber und Patricija Belousova, Lola Weippert (25) und Christian Polanc (42), und Jan Hofer (69) und Christina Luft (31). Am Ende konnten der Schlagersänger und die Tänzerin die Zuschauer mit ihrem Charleston am wenigsten begeistern. Auch von der Jury gab es für die beiden gerade einmal 16 Punkte.

Die Abräumer des Abends waren ganz eindeutig Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov (33). Sie konnten die Jury und die Zuschauer mit ihrem langsamen Walzer zu "At This Moment" von Michael Bublé (45) begeistern. Dafür ergatterten sie die Höchstpunktzahl von satten 30 Jurypunkten. Was sagt ihr dazu, dass Mickie ausgeschieden ist? Stimmt ab!

Getty Images Malika Dzumaev und Mickie Krause bei "Let's Dance"

Getty Images Mickie Krause und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov, "Let's Dance" 2021

