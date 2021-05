Urlaubsgrüße von Daniela Katzenberger (34) und ihren Liebsten! Die TV-Bekanntheit genießt gerade ihre Auszeit und befindet sich mit ihrer ganzen Familie seit einigen Tagen in der Schweiz. Mit vielen Fotos und Videos geben die Reality-TV-Stars im Netz fleißig Einblicke in ihren Urlaub. So teilte Jennifer Frankhauser (28) beispielsweise unter anderem ein seltenes Foto mit ihrer Halbschwester Dani. Ein Bild mit allen Reiseteilnehmern zusammen gab es bisher nicht – das holte die Kultblondine nun aber nach.

Auf Instagram teilte die 34-Jährige zwei Familienfotos, bei denen gute Laune aufkommt. Zu sehen sind darauf Jenny mit ihrem Freund Steffen, Dani mit Ehemann Lucas Cordalis (53) und Töchterchen Sophia (5), sowie Mama Iris Klein (54) und deren Mann Peter. "Pfalz-Power in der Schweiz", betitelte die gebürtige Ludwigshafenerin die Schnappschüsse. Zu diesen Worten ergänzte sie noch den Hashtag #familyfirst (zu Deutsch: Familie an erster Stelle).

Jahrelang waren Jenny und Dani zerstritten. Weil Letztere den Tod von Jennys Vater publik gemacht hatte, sprachen die beiden Frauen lange nicht miteinander. Erst seit rund einem Jahr haben die beiden wieder Kontakt. Der Urlaub in der Schweiz nun ist der erste größere Ausflug der kompletten Familie seit der Versöhnung. Und wie die aktuellen Fotos zeigen, scheint darüber jeder von ihnen total glücklich zu sein.

Instagram / danielakatzenberger Jennifer Frankhauser und Daniela Katzenberger im Mai 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger (3.v.l.) posiert mit ihrer Familie, Mai 2021

Instagram / iris_klein_mama_ Jennifer Frankhauser, Daniela Katzenberger mit Iris und Peter Klein in der Berghütte

