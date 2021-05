Scott Disick (38) und seiner neuen Flamme Amelia Gray Hamlin (19) scheint es tatsächlich ernst miteinander zu sein. Seit Ende vergangenen Jahres datet der Keeping Up With the Kardashians-Star die Tochter der Schauspielerin Lisa Rinna. Zunächst sah es aus, als handle es sich nur um einen lockeren Flirt, mittlerweile führen die zwei aber offenbar eine feste Beziehung. Das beweisen nun auch neue Aufnahmen, die Scott mit seiner Freundin und seinen Kindern zeigen.

Kurz nach seinem 38. Geburtstag hatte der dreifache Vater offenbar einen Ausflug mit seinem Nachwuchs und seiner Liebsten geplant. Paparazzifotos zeigen, wie er und Amelia seinen Sohn Mason (11), seine Tochter Penelope (8) und seinen Jüngsten Reign (6) in einen schwarzen Van bugsieren. Während vor allem Letzterer bis über beide Ohren strahlt, schaut Amelia noch etwas müde drein. Vielleicht war sie noch ein wenig erschöpft von der Geburtstagssause...

Was wohl Kourtney Kardashian (42) dazu sagt, dass Scotts Neue Zeit mit ihren Sprösslingen verbringt? Bei dessen Ex Sofia Richie (22) soll sie davon – zumindest anfangs – gar nicht begeistert gewesen sein, im Gegenteil! Sie habe sogar geweint. Was sie von Amelia als potenzieller Stiefmutter ihrer Kinder hält, ist bisher nicht bekannt.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit seinen Kids Penelope und Mason im Juni 2019 in Costa Rica

MEGA Amelia Gray Hamlin und Scott Disick

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign an Thanksgiving

