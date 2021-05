Brian Austin Green (47) ist wieder in festen Händen! Vor wenigen Monaten gingen der Schauspieler und Megan Fox (35) noch mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit: Das Paar hatte sich nach zehn Jahren Ehe getrennt. Während die Transformers-Darstellerin kurz nach dem Beziehungsende mit Machine Gun Kelly (31) turtelte und jetzt an ihn vergeben ist, war es um ihren Ex-Partner zunächst ruhiger. Doch jetzt zeigte auch Brian, wie glücklich er in seiner neuen Beziehung ist!

Auf Instagram teilte Brian einen Schnappschuss, auf dem er und seine Partnerin Sharna Burgess in die Kamera strahlen. Offenbar hielt sich das Paar in Malibu, im Haus des 47-Jährigen, auf. Doch offenbar hat nicht nur Brian Sharna ins Herz geschlossen, sondern auch seine Kinder. Auf einem zweiten Pic posierte sie im Pool zwischen Brians Kids Noah (8), Bodhi (7) und Journey (4). Das süße Foto kommentierte Brian mit einem Herzchen und schrieb "Pool-Tage" dazu.

Der Beverly Hills, 90210-Star und Sharna haben vor etwa acht Monaten angefangen, sich zu daten. Im Januar machten sie ihre Liebe offiziell. Das Paar wollte eigenen Angaben nach seine Beziehung privat halten, so lange es ginge. "Dieses kleine Geheimnis, das nur uns gehörte, haben wir so lange wie möglich bewahrt", gab Sharna damals gegenüber Entertainment Tonight an.

Sharna Burgess mit Brian Austin Greens Kindern Bodhi, Journey und Noah

Megan Fox und Brian Austin Green auf der "GQ Men of the Year"-Party in Los Angeles, 2008

Brian Austin Green und Sharna Burgess

