Rückendeckung für die Temptation Island-Single-Ladys! In der beliebten TV-Show haben die alleinstehenden Frauen eine klare Aufgabe: Sie sollen die vergebenen Männer in Versuchung führen – schließlich wollen diese ihre Treue auf die Probe stellen. Doch weil die Mädels in der aktuellen Staffel ziemlich flirty und sexy unterwegs sind, mussten sie sich zuletzt fiese Beleidigungen von den Partnerinnen der Jungs anhören. Stephanie Schmitz (26) nahm 2020 selbst als vergebene Frau an der Sendung teil – und findet das Slutshaming absolut unangebracht!

"Ich finde das unmöglich, die Single-Frauen so an den Pranger zu stellen!", erklärte die Influencerin jetzt im Promiflash-Interview. Die Single-Mädels würden vor Ort nur ihren Job machen – sollte es dabei zu einem Flirt kommen, sei ihnen nichts anzukreiden: "Wenn ein Mann vergeben ist, hat der Mann die Verpflichtung seiner Partnerin gegenüber – und der hat standhaft zu bleiben, egal was passiert. Immer dieses Slutshaming ist für mich unterste Schublade, da sucht man den Schuldigen an der ganz falschen Ecke!" Ihr Verlobter Julian Evangelos (28) betonte zudem, die Girls seien Single – und könnten daher machen, was sie wollen.

Was die Singles selbst zu den Beleidigungen von Marlisa und Co. sagen? Gegenüber Promiflash zeigten sie sich deswegen recht entspannt. "Berührt mich null. Aus Emotionen entstandene Beleidigungen sind menschlich, aber nicht angebracht uns Frauen gegenüber, da ihre Männer die Fehler begehen", versicherte Gina Alicia, die zuletzt Mike den Kopf verdrehte.

TVNOW Fabio De Pasquale (r.) mit Marie Zils

TVNOW Stephanie Schmitz bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Mike Brown und Gina Alicia bei "Temptation Island"

