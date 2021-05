Caroline Beil (54) gewährt seltene Einblicke in ihr Privatleben! Bezüglich ihrer Familie versucht die Schauspielerin, die Öffentlichkeit zu meiden. Dennoch sind einige private Details über sie bekannt – beispielsweise, dass die TV-Bekanntheit im Jahr 2018 zum dritten Mal geheiratet hat. Noch heute scheinen die Moderatorin und ihr Gatte Philipp Sattler verliebt wie am ersten Tag zu sein. Im Netz teilte Caroline jetzt ein seltenes aber süßes Paarbild von sich und ihrem Mann!

Auf Instagram veröffentlichte Caroline am Sonntag einen Schnappschuss, der sie an der Seite ihres Liebsten zeigt. Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen blicken die 54-Jährige und der Fachzahnarzt für Oralchirurgie in die Kamera und schicken ihren Fans damit Grüße aus ihrem Urlaubswochenende auf Sylt. Die Aufnahme versieht Caroline lediglich mit einem roten Herz-Emoji. Mit den Hashtags "glückliches Paar" und "dankbar" macht die gebürtige Hamburgerin allerdings mehr als deutlich, dass sie sich keinen besseren Mann an ihrer Seite vorstellen kann.

Carolines Fans sind von dem Turtelbild total angetan. "Was für ein schönes Paar ihr seid", schwärmte eine Nutzerin und spielte damit sicherlich nicht nur auf den Partnerlook in beige an. Auch Schauspielkollegin Claudelle Deckert (47) ist hin und weg: "Sehr schönes Bild von euch!"

Anzeige

Instagram / beilcaroline Caroline Beil, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / beilcaroline Caroline Beil, Moderatorin

Anzeige

Instagram / beilcaroline Caroline Beil, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de