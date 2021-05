Gina Alicia klärt endlich auf. Bei Temptation Island bandelte die Beauty ziemlich schnell mit dem vergebenen Mike Brown an. Dass es bei den beiden schon von Anfang an geknistert hat, war kaum zu übersehen. Mike gestand der Verführerin in der aktuellen Folge sogar schon seine Gefühle. Obwohl die beiden immer wieder auf Tuchfühlung gehen, kam es noch zu keinem Kuss – Gina verrät, wieso.

Promiflash hat bei der Blondine nachgehakt. Denn obwohl Gina und Mike bereits zusammen im Bett geschlafen hatten und auch kuschelten, blieben weitere Intimitäten bislang aus. "Das alles war sehr viel für Mike, ich wollte ihm genug Zeit geben, um das alles verarbeiten zu können", erklärte Gina und erinnerte sich an die Situation in der Show zurück. Deswegen hätten die beiden nichts überstürzt, sie wollten sich einen Kuss für einen besonderen Moment aufheben.

Ob sich die Zuschauer also noch auf diesen besonderen Moment freuen können? Zumindest waren sich die Fans des Tattoo-Liebhabers bereits sicher, die Turteltauben nach den Dreharbeiten gemeinsam gesichtet zu haben. Sie meinten Gina auf einer Aufnahme in Mikes Instagram-Story erkannt zu haben. Doch dieser stellte schnell klar: "Die Frau auf der Rolltreppe da oben ist nicht Gina."

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNow.de.

Anzeige

Instagram / gina.aliciaa "Temptation Island"-Kandidatin Gina

Anzeige

TVNOW Mike Brown, "Temptation Island"-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / mikebrown.93 Screenshot aus Mike Browns Instagram-Story

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de