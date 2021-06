Zwischen Juliano Fernandez und seiner Freundin Sandra Janina geht es ganz schön heiß her. Das zeigt das Paar auch gerne mal mit freizügigen Fotos in den sozialen Medien. Deswegen hatten die beiden Turteltauben, die ihre Liebe Anfang des Jahres öffentlich machten, bereits mit der Löschung von Bildern zu kämpfen. Im exklusiven Promiflash-Interview verraten die beiden nun, ob sie deswegen demnächst einen gemeinsamen OnlyFans-Account eröffnen werden.

"Juliano sagt immer 'Lass uns das machen'", gesteht Sandra lachend. Auch wenn ihr Freund dem so positiv gegenübersteht, ist die ehemalige Love Island-Kandidatin noch etwas unschlüssig. "Ich bin da nur so etwas zwiegespalten, weil ich denke mir, ich poste solche Bilder auch auf Instagram. Wieso sollen die Leute jetzt Geld bezahlen für die Bilder auf OnlyFans", gesteht sie. Zudem würde sie der aktuelle Ruf des Webdienstes abschrecken.

Juliano hingegen scheint dem Pärchen-Account schon begeistert entgegenzufiebern. "Wenn Leute das sehen möchten und dafür Geld bezahlen, dann verstehe ich nicht, wo da das Problem ist [...] In der Hinsicht ist es ja nichts Verwerfliches”, erklärt er seinen Standpunkt. Außerdem sei er sich sicher, dass es genügend Menschen gebe, die Interesse an ihren Bildern hätten. Der ehemalige Teilnehmer von Are You The One? argumentiert zudem, dass OnlyFans nicht gleich bedeuten würde, "dass man sich nackt zeigen muss".

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Juliano und Sandra Janina

Anzeige

Instagram / julianofernandezz Sandra Janina mit ihrem Freund Juliano

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de