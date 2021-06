In Courtney Stoddens (26) Leben ist zurzeit ziemlich viel los. Erst vor Kurzem überraschte die ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidatin ihre Fans mit dem Outing, dass sie nichtbinär sei. Nur kurz darauf folgte schon die nächste Überraschung: Der Reality-TV-Star hat sich mit seinem Partner Chris Sheng verlobt. Und dass Courtney nun überglücklich ist, machen diese Bilder deutlich: Vor wenigen Tagen haben die beiden ganz ausgelassen in aller Öffentlichkeit geknutscht!

Hier liegt Liebe in der Luft: Paparazzi erwischten das Paar am Wochenende in Palm Springs bei entspannter Zweisamkeit. Im Bikini und in Badehose relaxten die zwei am Pool und konnten einfach nicht die Finger voneinander lassen. Immer wieder holte sich die 26-Jährige einen Kuss von ihrem Schatz ab. Aber auch Chris konnte die Augen nur schwer von seiner Verlobten abwenden und schmachtete sie eins ums andere Mal an.

Dass Courtney sich aktuell ziemlich befreit und leicht fühlen dürfte, könnte mit ihrem Outing zusammenhängen. Das US-amerikanische Model identifiziert sich nämlich weder ausschließlich als Mann noch als Frau. Auf Instagram hatte sie erklärt: "Ich hatte nie das Gefühl, irgendwo reinzupassen. Ich wurde in der Schule schlimm gemobbt, weil ich anders war. Die anderen Mädchen haben mich nie verstanden. Es wurde so schlimm, dass meine Mutter mich aus der Schule genommen hat. Und ich passe immer noch nicht rein."

Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden, Model

Snorlax / MEGA Courtney Stodden mit ihrem Verlobten Chris Sheng im Mai 2021

Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden, Reality-TV-Bekanntheit



