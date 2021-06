Nanu, sollte nicht eigentlich eine andere Frau im Mittelpunkt stehen? Immerhin sind die noch verbliebenen 18 Princess Charming-Kandidatinnen doch eigentlich auf die griechische Insel Kreta gereist, um dort um Irina Schlauchs Gunst zu buhlen. Doch dass bei so vielen attraktiven Frauen unter einem Dach die eine oder andere Teilnehmerin das Ziel aus den Augen verliert, dürfte wohl auch den Zuschauern von Anfang an klar gewesen sein: Die "Princess Charming"-Kandidatinnen Bine und Saskia turtelten jetzt gemeinsam!

In der zweiten Folge der lesbischen Kuppelshow stellte Teilnehmerin Iry fest, dass es zwischen zweien ihrer Mitstreiterinnen offenbar funkt. "Saskia und Bine sind so ein bisschen am Turteln", teilte sie ihre Beobachtungen mit und betonte: "Die haben halt echt sehr viel Kontakt miteinander. Ich sehe das so ein bisschen in den Augen." Und tatsächlich: Die beiden Girls schlafen in der Villa nicht nur in einem gemeinsamen Bett, sie kuscheln nachts sogar miteinander.

Und was sagen die beiden selbst eigentlich zu den Turtel-Gerüchten? "Bine ist eine sehr schöne Frau. Sie entspricht auch tatsächlich meiner Vorstellung einer Traumfrau – von der Optik her", schwärmte Saskia von der Ingenieurin. Und auch Bine ist dem Flirt keinesfalls abgeneigt – sie stellte klar: "Auf jeden Fall ist Interesse da, das können wir, glaube ich, beide nicht leugnen."

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / René Lohse Iry, "Princess Charming"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / saski.h Saskia Husner im Mai 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / enivanb Sabine Krutschinna im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de