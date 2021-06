Werden Georgina Fleur (31) und Kubilay Özdemir früher oder später Reunion feiern? Zwischen dem On-Off-Paar hat es vor ein paar Tagen wieder ordentlich gekracht. Kubi warf der Reality-TV-Bekanntheit vor, ihn mit einem Messer attackiert zu haben – sie wiederum gab an, seinetwegen Todesängste ausstehen zu müssen. Klingt wieder mal danach, als würden sich die einstigen Sommerhaus der Stars-Kandidaten einfach nicht guttun. Trotzdem geht Sam Dylan (30) fest davon aus, dass sie bald wieder vereint sein werden.

"Es wird nicht vorbei sein. Die werden sich auch nicht trennen. Ich glaube, das wissen sie beide eigentlich, weil sie am Ende nicht voneinander loskommen", gibt Georginas einstiger BFF in seinem Podcast "Nachricht von Sam" eine Prognose ab. Er ist überzeugt: "Am Ende braucht Kubi Georgina und Georgina braucht Kubi." Er selber, sagt Sam, habe die 31-Jährige immer wieder angefleht, ihren Verlobten zu verlassen – doch es habe nichts genützt.

Der Reality-TV-Star habe Georgina sogar verkuppeln wollen, damit sie von dem Unternehmer loskommt. "Ich habe sogar versucht, dass sie neue Männer kennenlernt. Aber es hat bis heute nichts gebracht", erklärt er. Die werdende Mutter habe in seiner Gegenwart auch nie Interesse gezeigt, jemand Neues zu treffen.

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Sam Dylan, Reality-TV-Star

Georgina Fleur und Sam Dylan in Heidelberg

