Wie schnell die Zeit vergeht! Barbara Meier (34) und Klemens Hallmann gehen seit 2016 gemeinsam durchs Leben. Seitdem gelten sie als das Glamour-Paar in Deutschland. Vor zwei Jahren krönten die beiden ihre Liebe noch mit einer pompösen Hochzeit, auf der auch jede Menge VIPs anwesend waren. Und genau an diesen Moment hat sich die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2007 nun zurückerinnert: Zum zweiten Hochzeitstag widmet Barbara ihrem Klemens herzergreifende Zeilen im Netz!

Via Instagram teilt die 34-Jährige eine Fotostrecke mit Bildern ihres großen Tages. "Unser zweiter Hochzeitstag! Vor zwei Jahren durfte ich im Hafen der Ehe ankommen und ich könnte nicht glücklicher darüber sein! Denn ich fühle mich im wahrsten Sinne des Wortes 'angekommen'", schwärmt sie unter ihrem Beitrag. Ihre Trauung sei ein Traum gewesen und seitdem genieße sie jeden Tag in ihrer Ehe mit dem Unternehmer.

Dass das Paar aktuell kaum glücklicher sein könnte, liegt aber nicht nur an der guten Ehe, sondern auch am ersten gemeinsamen Kind. Im Juli 2020 hatte Barbara und Klemens' Tochter Marie-Therese das Licht der Welt erblickt. Bilder der Kleinen sind allerdings eine Seltenheit. Vor wenigen Monaten hat die Beauty aber eine kleine Ausnahme gemacht und einen Schnappschuss mit ihrem Töchterchen geteilt. Dick eingepackt hatten die beiden einen Tag in den Bergen verbracht.

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im Juni 2016

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann an ihrem Hochzeitstag, Juni 2019

Instagram / barbarameier Barbara Meier mit ihrer Tochter Marie-Therese

