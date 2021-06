Krasses Umstyling bei Daniela Katzenberger (34)? Die Kultblondine legte sich erst vor wenigen Tagen unters Messer. Sie hatte sich nach langem Überlegen zu einer heiß ersehnten Brust-OP entschieden. Doch der Eingriff reicht der jungen Mutter noch nicht, damit sie sich wohlfühlt, plant Dani neben dem Besuch beim Schönheitschirurgen auch einen Besuch beim Friseur: Sie möchte sich von ihrem Markenzeichen, der platinblonden Mähne, trennen!

In einem Interview für ihre Show Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca spricht die 34-Jährige über eine mögliche haarige Veränderung. "Ich muss es durch die Blume sagen", erklärt sie zunächst, findet dann aber trotzdem sehr drastische Worte für ihren aktuellen Frisur-Frust: "Ich kann dieses scheiß Blond nicht mehr sehen." Ihr heller Schopf stört die Katze nun schon seit einiger Zeit. "Mit 20 ist das cool, blonde Haare und so, aber ich habe das Gefühl, das ist so out...", sagt sie über ihre Haarpracht.

Daniela hatte schon häufiger mal Bilder mit Perücken oder Filtern geteilt, die sie mit einer anderen Haarfarbe zeigen – ganz zur Freude vieler Follower. Wann sie sich tatsächlich von dem Blond verabschieden möchte und welche Farbe es stattdessen werden soll, behielt Dani aber noch für sich.

Anzeige

Instagram/danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juli 2020

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de