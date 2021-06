Vanja Rasova fährt die Krallen aus! Die Blondine ist aktuell in der zweiten Staffel von Ex on the Beach dabei. Da zeigt sie sich – zumindest bisher – von ihrer entspannten Seite. Sie hatte sogar Verständnis dafür, als Eric Sindermann (32) die Knutscherei mit ihr geheim halten wollte, um doch noch bei seiner Ex Tara Tabitha (28) landen zu können. Doch Vanja kann auch anders. Als Denny Heidrich jetzt über die "Ex on the Beach"-Frauen lästerte, platzte ihr der Kragen.

In einem Instagram-Livestream war der ehemalige Big Brother-Kandidat Vanjas Meinung nach "frauenfeindlich ohne Ende". Auf ihren verärgerten Kommentar reagierte Denny recht gelassen: "Ich rede nicht um den heißen Brei herum wie viele andere, sondern sage, was Sache ist. Und es ist einfach fremdschämend für jede Frau und jeden Mann mit Anstand." Nach dieser Ansage kam die Single-Lady richtig in Fahrt. "Was so ein Neandertaler wie du 2021 denkt, ist mir auch ziemlich Banane", schimpfte sie.

Denny schien sich köstlich über Vanjas verbalen Angriff zu amüsieren und provozierte sie sogar noch: "Ich schicke dir einen Kuss, du süße Maus." Danach ging der Schlagabtausch munter weiter. Die Influencerin schrieb: "Vielleicht hast du ja einen kleinen Schwanz oder Potenzprobleme. Ist aber alles kein Grund, Frauen zu hassen." Auf wessen Seite steht ihr bei dem Zoff? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNOW Vanja, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, ehemaliger "Big Brother"-Kandidat

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, Reality-TV-Star

