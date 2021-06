Dieses Foto macht gleich doppelt Lust, die 365 Days-Fortsetzung zu schauen. Seit wenigen Tagen ist klar, dass die Schauspieler des Netflix-Hits wieder am Set sind, um den zweiten Teil des Megaerfolgs abzudrehen. Bis der Streifen über die Bildschirme flimmert, wird es aber wohl noch etwas dauern. Hauptdarsteller Michele Morrone (30) versetzt seine Fans mit einem Selfie aber schon jetzt in ziemliche Aufregung – und zwar durch seinen heißen Co-Star!

In der Fortsetzung bekommt Micheles Figur Massimo Konkurrenz. Ein anderer Mann versucht, ihm seine große Liebe Laura (gespielt von Anna Maria Sieklucka) auszuspannen. Nun ist auch klar, wer seinen Widersacher Nacho spielen wird – und auch der zweite Mann, der um Laura buhlt, kann sich ganz schön sehen lassen. Auf Instagram teilte Michele einen Oben-ohne-Schnappschuss mit seinem Kollegen Simone Susinna. Das Model wird in die Rolle des Nacho schlüpfen – und bringt mit seinen stahlblauen Augen schon jetzt einige Fans um den Verstand.

In den Kommentaren sind Micheles Follower über so heiße Schauspielunterstützung jedenfalls schon hin und weg. "Ich glaube, ich sterbe gleich", "Oh ja..." oder "Wollt ihr mich heiraten?" sind nur drei der unzähligen Kommentare, die sich unter dem Bild häufen. Für den nächsten "365 Days"-Teil ist also schon ordentlich Herzklopfen vorprogrammiert.

Anzeige

Instagram / susinnasimone Simone Susinna, Model

Anzeige

Instagram / iammichelemorroneofficial Michele Morrone am Set von "365 Days"

Anzeige

Instagram / susinnasimone Simone Susinna, "365 Days"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de