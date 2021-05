Wie schlimm steht es um Kubilay Özdemirs Gesundheitszustand? Vor einigen Tagen ging der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer mit einer unglaublichen Anschuldigung an die Öffentlichkeit: Er behauptete, seine Ex-Freundin Georgina Fleur (31) habe ihn mit einem Brotmesser angegriffen und schwer verwundet. Zum Beweis veröffentlichte er sogar ein Foto seiner Schnittverletzungen. Nun gibt Kubi ein besorgniserregendes Update: Angeblich liegt er im Sterben.

In seiner Instagram-Story teilte der Unternehmer vor wenigen Augenblicken einen Text, in dem er schreibt, dass sich seine Stichwunden entzündet hätten. Es soll ernst um ihn stehen. "Seit neun Tagen liege ich im Sterben wegen Georgina. Die Ärzte sagen, es steht sehr schlecht um mich. Ich werde gegebenenfalls nicht überleben", schreibt Kubi weiter.

In dem Beitrag erklärt der Reality-TV-Star erstmals, was in den vergangenen Tagen zwischen ihm und Georgina genau passiert sein soll: "Sie hat mich viele Male erstochen, mein ganzes Geld geklaut und mich wegen angeblicher Körperverletzung angezeigt, sodass ich nicht ausreisen darf."

Kubilay Özdemir, Mai 2021

Georgina und Kubi bei der Sommerhaus-Wiedersehens-Show

Kubilay Özdemir, Ex-Kandidat bei "Das Sommerhaus der Stars"

