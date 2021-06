In dieser Angelegenheit ist das letzte Wort offenbar noch lange nicht gesprochen! Derzeit begeistern neue Folgen von "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" die RTL 2-Zuschauer. Während in der letzten Folge vor allem die neue Oberweite der Katze im Fokus stand, geht es in der kommenden Episode unter anderem um Töchterchen Sophia (5). Dass die Fünfjährige für ihr Alter schon sehr selbstbewusst ist, ist bekannt – doch offenbar hat sie auch die Hosen an. Zumindest liefern sich Sophia, Lucas (53) und Dani (34) jetzt eine hitzige Diskussion, wer im Hause Katzenberger-Cordalis der Boss ist...

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab 19. Mai, mittwochs in Doppelfolgen um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

