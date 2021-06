Von der Schwangerschaft ist nicht mehr viel zu sehen! Anfang März hat sich das Leben von Ex-Bachelor-Girl Julia Prokopy (26) um 180 Grad gedreht: Die Beauty ist nämlich zum ersten Mal Mutter geworden. Voller Stolz gewährt sie seitdem ihren Fans Einblicke in ihren neuen Mama-Alltag. Dabei präsentierte sie nun auch zum ersten Mal ihren After-Baby-Body – und siehe da, Julia ist wieder total in Form!

Das zeigt sie nun ganz stolz ihrer Community auf Instagram. Mit einem kurzen Boomerang macht die 26-Jährige deutlich, dass ihr Bauch schon wieder ziemlich flach ist. "Wahnsinn, was der weibliche Körper leistet. Vor ein paar Wochen habe ich noch übelst die Kugel mit dem kleinen Knirps geschoben!", kommentiert die frischgebackene Mutter ihren Clip in der Insta-Story.

Dass die Neu-Mama in ihrer Rolle total aufgeht, ist Julia anzumerken. Erst kürzlich gab sie ihren Supportern ein ausführliches Baby-Update in ihrer Insta-Story. "Bisher läuft eigentlich alles ganz gut. Die Kleine ist immer noch viel am Schlafen. [...] Und Stillen klappt mittlerweile auch echt super, wo ich am Anfang überhaupt keine Hoffnung mehr hatte, weil es einfach nicht funktioniert hat", verriet sie.

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy mit ihrer Tochter

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy mit ihrer Tochter im April 2021

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy und ihr Baby im März 2021

