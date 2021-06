Mit diesem Foto sorgt Kevin Yanik bestimmt bei einigen Fans für Schnappatmung! In den vergangenen Wochen teilten seine Verlobte Katharina Wagener (26) und er hauptsächlich gemeinsame Fotos, auf denen die werdende Mama ihren Babybauch in Szene setzt. Das Are You The One?-Paar erwartet nämlich in wenigen Monaten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch Kevin neuester Post zeigt ihn und Kathi nun leidenschaftlich und vor allem nackt unter der Dusche!

"On fire", kommentierte der Musiker das heiße Foto, auf dem er seine nackte Partnerin an sich drückt und küsst, während das Wasser auf sie herab prasselt. Die wesentlichen Körperstellen sind dabei verdeckt. Kathis Brust und ihr Po sind geblurrt. Es scheint sich dabei um ein Throwback-Bild, denn von Kathis Babybauch fehlt jede Spur. Womöglich verstößt dieser heiße Anblick aber trotzdem gegen die Richtlinien der Plattform. In seiner Story teilte Kevin den Beitrag nämlich mit dem Hinweis: "Mal schauen, ob es wieder gesperrt wird."

Die Fans sind von der sexy Offensive der Turteltauben jedenfalls begeistert. "Oh, wow" oder "Uh, ästhetisch und richtig sexy", schwärmten die User. Bleibt abzuwarten, wie lange sie diesen heißen Anblick noch genießen können. Was sagt ihr dazu, dass Kevin so freizügige Pärchenbilder online stellt? Stimmt ab!

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, ehemaliger "Are You The One?"-Teilnehmer

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, April 2021

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Freund von "Love Island"-Joana Palmera

