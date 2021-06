Wie kommt Daniela Katzenbergers (34) neuer Look an? In der aktuellen Folge ihrer eigenen RTL2-Serie lüftete die TV-Bekanntheit ein ganz besonderes Geheimnis: Sie ließ sich ihre gewohnt wasserstoffblonden Haare färben – und zwar in einen deutlich natürlicheren Blondton. Um die Veränderung nicht zu zeigen, trug die Katze für einige Wochen sogar eine Perücke vor der Kamera. Jetzt zeigte sich Dani erstmals mit ihrer neuen Mähne – und was sagen die Fans dazu?

Wie eine aktuelle Promiflash-Umfrage zeigt, ist sich der Großteil der Leser einig: Die neue Frise steht Dani ausgesprochen gut! Stolze 3.973 Teilnehmer (97,4 Prozent) der insgesamt 4.078 abgegebenen Stimmen (Stand: 3. Juni, 6 Uhr) sind von der Entscheidung, die der Reality-TV-Star beim Friseur traf, hellauf begeistert. Lediglich 205 Teilnehmer (2,6 Prozent) finden, dass Dani die vorherige Haarfarbe besser gestanden habe.

Auch unter dem Instagram-Beitrag auf dem offiziellen Promiflash-Kanal hagelt es reichlich Lob für die gebürtige Pfälzerin. "Die natürliche Haarfarbe steht ihr viel besser. Das ganz Helle war echt zu Blond", schwärmte beispielsweise eine Nutzerin. Doch nicht jeder scheint überzeugt zu sein. Via Twitter ließen sich auch Kommentare finden, wie: "Ich sehe da gar keine Veränderung in der Haarfarbe... absolut gar keine!"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Krick, Jens Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

