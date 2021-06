Friends hat sich für die Schauspieler finanziell so richtig gelohnt! Zehn Jahre lang, von 1994 bis 2004, lief die erfolgreiche Sitcom über die sechs Freunde aus Manhattan. Letzte Woche kam schließlich auch die von den Fans langersehnte Wiedersehensfolge "Friends: The Reunion" heraus. Doch wie viel haben die Stars eigentlich an der populären Serie verdient, und wie groß ist ihr Nettovermögen?

Laut The Sun soll das Einkommen der "Friends"-Berühmtheiten stark variieren. Während Weltstar Jennifer Aniston (52) mit etwa 245 Millionen Euro über die Jahre am meisten Geld verdiente, bildet Matt LeBlanc (53) mit umgerechnet etwa 65 Millionen Euro das Schlusslicht. Nur halb so viel Geld wie Jennifer, nämlich etwa 122 Millionen Euro, besitzt Courteney Cox (56). Matthew Perry (51) wiederum darf 120 Millionen Dollar, also etwa 98 Millionen Euro, sein Eigen nennen. In der finanziellen Rangliste liegen David Schwimmer (54) und Lisa Kudrow (57) im Mittelfeld, denn ihr Vermögen beläuft sich auf umgerechnet 81 Millionen beziehungsweise 73 Millionen Euro.

Obwohl die Show bereits seit 17 Jahren nicht mehr weitergedreht wird, verdienen die Schauspieler noch immer umgerechnet rund 16 Millionen Euro jährlich mit den Wiederholungen der Serie. Zudem sollen die sechs Darsteller für ihr Erscheinen in der Reunion-Folge zwischen umgerechnet 2,4 und 2 Millionen Euro als Gage erhalten haben.

Getty Images Der "Friends"-Cast im Mai 2004

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Pressefoto der Serie "Friends"

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"

