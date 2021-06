Sie hat es wirklich getan! Daniela Katzenberger (34) spielt bereits seit einigen Jahren mit dem Gedanken, sich ihre Haare färben zu lassen. Immer wieder experimentiert die Kultblondine mit Perücken oder Social-Media-Filtern. Doch jetzt hat sie sich getraut: Dani trägt tatsächlich einen etwas dunkleren, natürlicheren Blondton! Via Instagram präsentierte sie ihrer Community das Ergebnis! "Tada! Und so sehe ich jetzt aus – ganz aktuell. Es ist nicht ganz dunkel geworden, aber auch nicht mehr so Heino-Blond. Und trotzdem habe ich mich bestimmt zwei Wochen jeden Tag vorm Spiegel gefragt: 'Wer ist die fremde Frau da?'", kommentierte die Katze ihren Beitrag.

