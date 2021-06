Ist Demi Sims etwa bereits über die Trennung von Francesca Farago hinweg? Dabei hat die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin doch erst Ende April das Liebes-Aus publik gemacht: Das Paar hatte sich nach einigen gemeinsamen Monaten dazu entschieden, fortan getrennte Wege zu gehen. Inzwischen scheint es so, als wäre die Britin über die ehemalige Finger weg!-Kandidatin hinweg: Immerhin küsste Demi jetzt in aller Öffentlichkeit eine andere Frau – und die ist keine Unbekannte!

In ihrer Instagram-Story teilte die Reality-TV-Darstellerin einige Fotos und Clips von einer wilden Partynacht mit ihrer Schwester Frankie Sims und ihren Freundinnen Chloe Ferry (25) und Abbie Holborn – und während dieser Feier kam es zu einem intimen Moment: Demi küsste nämlich die Geordie Shore-Beauty Bethan Kershaw. Voller Leidenschaft tauschten die beiden Frauen mit geschlossenen Augen Zärtlichkeiten aus. "Mein Baby-Girl", schwärmte Demi.

Was da tatsächlich zwischen Demi und Bethan läuft, ist bislang noch unklar. Allerdings beweisen Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, dass es bei den beiden auch nach der Partynacht romantisch weiterging: Auf den Schnappschüssen stehen die Blondinen eng umschlungen vor einem Londoner Hotel und tauschen zärtliche Küsse aus.

Instagram / demsims Demi Sims im Juni 2021 in London

Instagram / demsims Demi Sims und Bethan Kershaw

Instagram / demsims Demi Sims, "The Only Way Is Essex"-Star

