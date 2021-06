Heute Abend dreht sich bei Let's Dance alles um die Profis! Erst gestern kündigte der Choreograf Robert Beitsch (29) an, dass er bei der Profi-Challenge seinen vorerst letzten Auftritt in der Tanzshow haben werde, um sich danach neuen Projekten zu widmen. Entsprechend groß ist die Vorfreude des Berliners vor diesem ganz besonderen Auftritt am heutigen Abend. Seinen Kollegen geht es in dieser Hinsicht ganz ähnlich. Doch auch Nervosität macht sich unter den Tanzprofis breit.

In einem Instagram-Post berichtete Kathrin Menzinger (32), heute Morgen mit ganz ungewohnten Emotionen in den Tag gestartet zu sein. "Ich bin heute Morgen zum ersten Mal seit langer Zeit mit dem Gefühl von Aufregung und Nervosität aufgewacht und konnte dann nicht mehr weiterschlafen", ließ sie ihre Follower wissen – ein Zustand, den die Blondine lange vermisst hat und nun auch mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov (34) teilen kann. "Bin auch vor dem Wecker aufgestanden, voll nervös und aufgeregt gleichzeitig", kommentierte der gebürtige Ukrainer.

Bei den Lusins hingegen steht derzeit die Freude auf die Show im Vordergrund. Nach ihrem Sieg mit Rúrik Gíslason (33) in der vergangenen Woche steht Renata Lusin (33) nun endlich wieder mit ihrem Gatten Valentin (34) auf dem Parkett. "Wie sehr freuen wir uns, nach einer unglaublich schönen und erfolgreichen 'Let’s Dance'-Staffel wieder zusammen zu tanzen. Wir haben es sehr vermisst", schrieb die Leistungssportlerin.

Anzeige

Instagram / robertbeitsch_official Robert Beitsch, "Let's Dance"-Profi

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger

Anzeige

Getty Images Renata und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de