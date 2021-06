Charlotte Crosby (31) zeigt gerne, was sie hat! Die Geordie Shore-Darstellerin begeistert ihre Fans schon seit Jahren als Influencerin im Netz. Dabei präsentiert sie sich regelmäßig in hautengen Outfits – und weiß genau mit ihren Reizen zu spielen. Jetzt lässt die Britin fast gänzlich die Hüllen fallen: Charlotte teilte einen ziemlich heißen Schnappschuss von sich – und trägt nicht einmal einen Slip!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 31-Jährige nun ein Foto aus ihrem Urlaub auf Madeira. Darauf trägt Charlotte lediglich einen zusammengebundenen Schal als Bikini-Oberteil – und ist ansonsten splitterfasernackt. Ihre Weiblichkeit wird nur von einem Handtuch verhüllt. Unter dem verführerischen Schnappschuss macht die Moderatorin klar, dass sie die Zeit auf der Blumeninsel offenbar in vollen Zügen genießt: "Guter Tag."

Bei ihrer Community kommt die sexy Momentaufnahme super an. Innerhalb weniger Stunden wurde das Bild bereits fast 100.000 Mal geherzt. In den Kommentaren wird die TV-Bekanntheit regelrecht mit Komplimenten überhäuft. "Du siehst so heiß aus, Baby", schwärmt beispielsweise Model Jade Kevin Foster. Charlottes Reality-TV-Kollegin Chloe Ferry (25) lässt unter dem Beitrag ebenfalls zwei verliebte Emojis da.

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, TV-Star

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, TV-Star

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de