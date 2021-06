Da fühlt sich offenbar jemand so richtig wohl in seiner neuen Mama-Rolle. Erst vor gerade mal einem Monat durften Jason Derulo (31) und seine Freundin Jena Frumes ihr neuestes Familienmitglied auf der Welt begrüßen: ihren Sohnemann Jason Derulo King. Die frischgebackenen Eltern teilten bereits selbst einige putzige Clips und Fotos ihres Jungen. Aber auch die Paparazzi versuchten und schafften es jetzt auch, ein paar Fotos des Promi-Nachwuchses zu knipsen. Sie erwischten die Neu-Mama nun mit ihrem Baby in den Armen.

Die Schnappschussjäger lichteten Jena und Mini-Jason am vergangenen Donnerstagnachmittag in Los Angeles ab. Laut Daily Mail sind das Model und sein Sohn auf den Bildern am Set eines Fotoshootings zu sehen. Die 26-Jährige hat offenbar gerade eine Pause und nutzt diese, um ein bisschen Zeit mit ihrem Kind zu verbringen – und das bereitet ihr offensichtlich viel Freude. Die Blondine strahlt, während sie ihren Wonneproppen in den Armen wiegt und anlächelt.

Kurz bevor die Bilder entstanden sind, gab Jena ihren Followern auch ein Update auf ihrem Instagram-Account und erklärte, wie sie den Alltag mit einem Neugeborenen meistert: "In letzter Zeit bekomme ich zwar nicht mehr so viel Schlaf, aber diesen kleinen Muffin jeden Tag zu sehen, beglückt mein Leben und macht es alles wert."

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und Jason Derulo mit ihrem Sohn

Instagram / jenafrumes Jena Frumes in L.A. im Juni 2021

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und ihr Sohn Jason im Mai 2021

