Karlie Kloss (28) gibt nun einen ehrlichen Einblick in ihr Mama-Leben. Die Laufstegschönheit und ihr Mann Joshua Kushner begrüßten im März ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt: Söhnchen Levi Joseph. Nur zwei Monate nach der Geburt steht die Blondine schon wieder voll im Berufsleben, wie sie jetzt mit einer Fotostrecke beweist. Hier posiert das Supermodel topgestylt bei einem Event im Botanischen Garten in New York. Am Ende der Bildergalerie versteckt sich jedoch ein Schnappschuss, der etwas aus der Reihe tanzt: Er zeigt Karlie, wie sie auf der Rückbank eines Autos Milch abpumpt.

Frech streckt sie die Zunge in die Kamera und lenkt dadurch fast davon ab, was sich unterhalb ihres Kopfs abspielt. Ganz ungeniert präsentiert Karlie auf der Momentaufnahme, die sie auf Instagram postete, ihre nackten Brüste, auf denen zwei Milchpumpen zu sehen sind. Die 28-Jährige pumpt allerdings nicht in ihren eigenen vier Wänden ab, sondern auf der Rückbank eines Wagens. Sie will offenbar die Fahrtzeit sinnvoll nutzen und stellt dabei ganz nebenbei unter Beweis: Es klappt bei ihr bereits ganz gut, das Gleichgewicht zwischen Karriere und Muttersein zu finden.

In der Kommentarspalte feiern Karlie andere Model-Mamas wie Victoria's-Secret-Engel Elsa Hosk (32) oder Curvy Queen Ashley Graham (33), die übrigens auch schon des Öfteren intime Fotos von sich beim Stillen oder Abpumpen postete, für ihr ungestelltes Bild. Ashley schwärmt: "Mamma Mia! Sie ist eine wahre Schönheit."

Instagram / karliekloss Karlie Kloss im Botanischen Garten in NYC im Juni 2021

MEGA Karlie Kloss mit ihrem Sohn

Getty Images Karlie Kloss bei der Breakthrough-Prize-Zeremonie im November 2019

