Karlie Kloss (28) sucht sich schon jetzt Inspiration für ihr Mama-Dasein! Im November 2020 hatte das schöne Model sein großes Glück mit der Welt geteilt: Gemeinsam mit Ehemann Joshua Kushner erwartet die Blondine ein Baby. Für das Paar ist es der allererste Nachwuchs. Kein Wunder also, dass sich die werdende Mutter in Sachen Erziehung und Co. bereits einige Vorbilder gesucht hat – und die sind offenbar alle ebenfalls Models!

Im Interview mit WSJ Magazine sprach die 28-Jährige jetzt über ihre Idole: "Christy Turlington (52) war immer ein Vorbild und eine Mentorin für mich. Bei ihr kann ich mir Ratschläge einholen!" Doch nicht nur zu der zweifachen Mama schaut die Schwägerin von Ivanka Trump (39) auf: "Cindy Crawford (54) ist eine unglaubliche Supermama. Natalia Vodianova (38) hat fünf Kinder – ich verstehe bis heute nicht, wie sie das macht!", zählte Karlie weiter auf.

Karlie ist aktuell zudem nicht die einzige Laufstegschönheit, die in freudiger Erwartung ist: Auch ihre Victoria's Secret-Kollegin Elsa Hosk (32) ist derzeit schwanger. Romee Strijd (25) und Gigi Hadid (25) wurden zudem 2020 erstmals Mamas.

Instagram / karliekloss Karlie Kloss im Juli 2020

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber und Presley Gerber

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, 2020

