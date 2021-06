Nader (24) und Louisa Jindaoui (23) sind ein absolutes Traumpaar! Bei den Webstars könnte es sowohl beruflich als auch privat aktuell kaum besser laufen: Mit ihren Vlogs platziert sich das Berliner Paar regelmäßig in den YouTube-Trends und darf sich über eine immer größer werdende Community freuen. Doch in familiären Angelegenheiten stehen für die jungen Eheleute jetzt einige Veränderungen an – die Netzbekanntheiten erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Promiflash stellt euch das Durchstarter-Pärchen der YouTube-Szene einmal vor!

