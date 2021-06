Na, diese Worte klingen ja nicht gerade nett! Anfang des Jahres machten der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer Juliano und Ex-Love Island-Granate Sandra Janina ihre Beziehung offiziell. Seitdem verbringen die Kuppelshow-Bekanntheiten kaum noch Zeit ohneeinander. Dass sich zwischen ihnen etwas Ernstes entwickelt, dachte zumindest Juliano anfangs wohl nicht: Der Reality-TV-Star hatte zunächst nicht gerade die beste Meinung von der Studentin aus Erfurt.

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von Juliano wissen, wie sein erster Eindruck von Sandra war. Seine Antwort mag überraschen: "Mein erster Eindruck war: hochnäsige, arrogante Möchtegern-Studentin", entgegnete der Tattoo-Fan mit einem Schmunzeln auf den Lippen. So ganz ernst gemeint waren diese Worte wohl nicht.

Sandra zeigte sich dennoch gekränkt und reagierte mit einem: "Oh, nett!" Juliano wusste sich jedoch zu retten und antwortete auf ihre Frage, was er jetzt von ihr hält, mit den Worten: "Ganz sympathisch." Wie findet ihr Julianos Antwort? Verratet es in unserer Umfrage am Ende des Artikels!

