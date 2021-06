Lisa und Lena (18) zählen zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars Deutschlands! Seit ihrem 13. Lebensjahr haben sich die Zwillingsschwestern aus Stuttgart eine riesengroße Fangemeinschaft im Netz aufgebaut: Allein auf Instagram folgen den beiden rund 15,8 Millionen Fans – ganz zu schweigen von den rund 13,4 Millionen Followern auf TikTok. Kaum zu glauben, aber wahr: Lisa hatte anfangs gar keine Lust auf Videos mit Lena!

In dem YouTube-Format "Leeroy will's wissen!" ließen die Zwillingsschwestern jetzt ihre Netz-Anfänge Revue passieren: Anfangs hätten beide zunächst getrennt voneinander Clips aufgenommen – doch damit habe Lena Probleme gehabt. "Ich habe es null hinbekommen", rief sie sich in Erinnerung und berichtete: "Ich bin dann irgendwann mal zu ihr gegangen und habe sie gefragt: 'Hey, hast du Lust, das mal zusammen zu machen?'" Ihre Schwester sei von diesem Vorschlag allerdings nicht begeistert gewesen – Lisa sagte damals: "Ne, also ich habe da jetzt nicht so Lust drauf!"

Lena habe ihre Schwester dann aber doch überredet – und so entstand im Alter von 13 Jahren ihr erstes gemeinsames Video: Der Startschuss für eine steile Karriere im Netz! "Es war wirklich komplett verrückt", betonte Lisa. Immerhin habe ihr Profil damals schon innerhalb der ersten ein bis zwei Monate über eine Million Social-Media-Nutzer erreicht.

