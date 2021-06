Wie würden sich Cedric Beidinger und Gina Beckmann bei Das Sommerhaus der Stars schlagen? Zurzeit wird wieder heftig spekuliert, welche Promipaare in der diesjährigen Staffel des Trash-Formats um den Sieg kämpfen werden. Gerüchten zufolge sollen unter anderem das Bachelor-Paar Niko Griesert (30) und Michèle de Roos und die Bauer sucht Frau-Stars Antonia Hemmer und Patrick Romer mit von der Partie sein. Aber auch das frischgebackene Big Brother-Paar Gina und Cedric könnte sich vorstellen, gemeinsam ins Sommerhaus einzuziehen.

Die beiden ehemaligen TV-Container-Bewohner sind erst seit Kurzem offiziell zusammen. Aber zumindest in puncto Realityformate haben sie offenbar schon einige Pläne. In einem Instagram-Live-Clip erklärte Cedric nun jedenfalls, dass sie Lust auf eine "Sommerhaus der Stars"-Teilnahme hätten: "Ein Format, wo man zusammen reinkommen könnte und man Spiele spielt, das wäre schon cool. Wir sind ja auch ein gutes Team. Also wäre cool, wenn das Sommerhaus mal anfragt."

Die beiden frischgebackenen Turteltauben sind aber nicht von jeder TV-Show so begeistert. Vor allem dem Treuetest-Format Temptation Island kann Cedric so rein gar nichts abgewinnen: "Auf keinen Fall. Das braucht kein Mensch", lautet sein klares Urteil.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger

Instagram / cedricbigbrother Cedric Beidinger, "Big Brother"-Gewinner

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger

