Kim Kardashian (40) ist besorgt! Im Februar wurde publik, dass der Keeping up with the Kardashians-Star und der Rapper Kanye West (44) nach fast sieben Ehejahren die Scheidung eingereicht haben. Mittlerweile flimmerten bereits die ersten Folgen der Reality-TV-Show über die Bildschirme, in denen sich das Model erstmals zur Trennung äußert: Unter Tränen gestand Kim dabei, dass sie sich wie eine Versagerin fühlt. Tatsächlich soll die Schauspielerin große Angst davor haben, dass sie ihren vier Kindern ohne Mann nicht gerecht wird!

Wie ein Insider nun gegenüber Us Weekly verriet, soll es der 40-Jährigen sehr schwer fallen, sich die neue Staffel ihrer Serie anzusehen. Die Situation sei für sie vor allem deshalb besonders schlimm, weil sie bezweifelt, dass sie ihrer neuen Rolle als Single-Mama gerecht wird "Kim macht sich wirklich Sorgen um ihre Kinder und dass sie ihnen kein traditionelles Elternhaus bieten kann", sagte die Quelle.

Der US-Amerikanerin zufolge war der Musiker in der Vergangenheit oft abwesend, was unter anderem auch einer der Trennungsgründe für sie gewesen war: Das einstige Traumpaar konnte Beruf und Privatleben offenbar nicht mehr miteinander vereinbaren. "Er zieht jedes Jahr in einen anderen Bundesstaat", plauderte Kim in einer Episode ihrer Reality-TV-Show aus.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Töchtern

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

