Cody Simpson (24) gibt für seinen Traum alles. Der Sänger machte sich als Musiker einen Namen und musste deshalb seine Passion als Leistungsschwimmer vorerst an den Nagel hängen. Wegen eines musikalischen Angebots hatte der Ex von Miley Cyrus (28) mit 13 Jahren und als australischer Meister dem Schwimmbecken den Rücken gekehrt. Kürzlich erklärte er jedoch: Er habe sich für die olympischen Ausscheidungswettkämpfe qualifiziert. Und tatsächlich trainiert Cody jetzt fleißig für Olympia – und muss dafür eine strenge Diät halten.

Mit GQ Sports plauderte er jetzt über seine mögliche Olympiateilnahme und erklärte, wie er sich auf den sportlichen Wettbewerb vorbereitet. "Vor ein paar Jahren bin ich um fünf Uhr morgens ins Bett gegangen, jetzt stehe ich um fünf Uhr auf", meinte er. Doch nicht nur sein Schlafrhythmus hat sich geändert, Cody hält sich an einen strengen Ernährungsplan. Er macht eine proteinreiche Diät, um seinen Körper mit ausreichend Energie und Kraft zu versorgen. Nach dem Aufstehen würde er beispielsweise einen Wrap mit Erdnussbutter zum Frühstück essen.

"Ich versuche, mich ziemlich pflanzlich und pescatarianisch zu ernähren. Wenn ich rotes Fleisch oder etwas Schweres esse, stelle ich fest, dass ich am nächsten Tag nicht mehr so ​​gut trainiere", erklärte er die Umstellung seiner Ernährung. Cody erzählte außerdem, dass er nun täglich drei- bis viermal mehr essen würde als vor dem Training für die olympischen Spiele. Nach seinen Übungen würde er dann in der Regel einen Proteinshake und einen Toast mit Avocado zu sich nehmen.

