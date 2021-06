Da wurden sie wieder zusammen gesichtet! Zwischen Kanye West (44) und Irina Shayk (35) soll es derzeit heftig knistern. Gerüchte um eine angebliche Liaison des "All Falls Down"-Interpreten und der russischen Laufstegschönheit gibt es bereits seit einigen Wochen. Sogar seinen Geburtstag verbrachte Kanye mit dem Topmodel – und jetzt wurden sie wieder zusammen gesehen: Das Duo stieg gemeinsam aus einem Flugzeug!

Auf den Bildern, die Hollywood Life vorliegen, sieht man Kanye und seine Begleiterin am 9. Juni am Flughafen in New Jersey aus einer Maschine steigen. Es scheint, als hätten sie absichtlich mit einigem Zeitabstand das Flugzeug verlassen, um den Schein zu wahren, sie seien nicht gemeinsam gereist. Irina trug einen weißen Jogginganzug und Kanye versuchte sich in einer blauen Kapuzenjacke vor den Paparazzi zu verstecken.

Offenbar kamen die beiden von einer mehrtägigen Reise aus der französischen Provence zurück, wo die vermeintlichen Turteltauben auch gemeinsam abgelichtet wurden. Irina ist schon seit einiger Zeit in Kanyes Umfeld zu sehen: Die Ex von Bradley Cooper (46) lief in der Vergangenheit als Model in seiner Yeezy-Modenschau. Auch in einem Musikvideo des Rappers spielte sie bereits mit.

Getty Images Irina Shayk, Model

Getty Images Rapper Kanye West

Backgrid Irina Shayk Februar 2020

