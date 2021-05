Zieht Kanye West (43) schneller weiter als gedacht? Der Rapper steckt aktuell mitten in der Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian (40). Während die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit scheinbar mit ihrem Leben fortfährt, als wäre nichts geschehen, war es zuletzt ziemlich still um den Musiker. Er hat sich offenbar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch nun gibt es pikante Schlagzeilen um Kims zukünftigen Ex-Mann: Kanye soll sich mit einer anderen Frau treffen – und sie ist keine Geringere als Irina Shayk (35)!

Ein Insider behauptete gegenüber dem US-Magazin DeuxMoi: "Kanye datet jetzt heimlich Irina Shayk. Vielleicht ist daten auch nicht das richtige Wort – aber da besteht eventuell Interesse." Aber wie kam es dazu? Tatsächlich hatten der "Gold Digger"-Interpret und das russische Supermodel in der Vergangenheit schon einige Berührungspunkte: So hat die Ex von Bradley Cooper (46) 2010 in Kanyes Musikvideo zu "Power" mitgespielt. Zwei Jahre darauf schwebte sie für seine Kollektion auf der Pariser Fashion Week über den Laufsteg. Und erst vor ein paar Wochen wurde sie in einem von Kanye designten Shirt gesichtet...

Weder Kanye noch Irina haben sich bisher zu den Spekulationen geäußert. Spannend ist natürlich ebenfalls: Was sagt seine Verflossene zu den Gerüchten? Ein Vertrauter der Beauty-Unternehmerin betonte gegenüber The Sun: "Kim schenkt dem Gerede um Irina keinen Glauben. Es stört sie überhaupt nicht. Selbst wenn es wahr wäre, bezweifle ich, dass es sie an diesem Punkt noch aufregen würde." Könntet ihr euch Irina und Kanye als Paar vorstellen? Stimmt ab!

Getty Images Rapper Kanye West

Instagram / irinashayk Irina Shayk, Model

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

