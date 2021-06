Jessica Paszka (31) schwelgt in Erinnerungen! Die Influencerin und ihr Verlobter Johannes (33) wurden vor rund einen Monat Eltern einer Tochter namens Hailey-Su. Direkt nach der Entbindung nahm sich die Neu-Mama eine kleine Auszeit, um die ersten Tage mit Baby ganz privat zu genießen. Doch nun möchte sie ihr Glück mit ihren Followern teilen. In einer Fragerunde auf Instagram sprach die Beauty ausführlich über die 36-stündige Geburt: "Es war wirklich das Allerschönste in meinem Leben. Es gab nichts ansatzweise Vergleichbares, was mich in meinem Leben so erfüllt hat."

