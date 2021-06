Linda-Caroline Nobat (26) fand die Liebe am Ende doch abseits der Kamera. In der vergangenen Staffel von Der Bachelor hatte das Model versucht, Niko Grieserts (30) Herz zu erobern. Ganz sprang der Funke zwischen den beiden allerdings nicht über und die Beauty musste vor dem Finale das Feld räumen. Nun verkündete sie jedoch, einen neuen Partner an ihrer Seite zu haben. Die Frankfurterin fand zurück zu einem Mann, mit dem sie schon vor ein paar Jahren zusammen war. Im Promiflash-Interview verriet Linda, was er zu ihrer Teilnahme an der Show sagt.

Dass seine Freundin in einer Kuppelshow zu sehen war, bewertet Lindas neuer Freund neutral, versicherte die 26-Jährige im Gespräch mit Promiflash – immerhin wollen sie nicht in der Vergangenheit leben. "Es zählt ja das Hier und Jetzt und nicht meine Teilnahme beim Bachelor", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit. "Er hat tatsächlich bisher noch keine Folge gesehen. Vielleicht holen wir das in der Zukunft noch nach", berichtete die Miss Hessen 2018.

Und ihr zweiter Versuch einer Beziehung hat scheinbar wunderbar geklappt: "Es hat sofort diesmal zum richtigen Zeitpunkt gefunkt", schwärmte Linda. Bei ihrem ersten Anlauf sei das Paar einfach noch zu jung gewesen. In der Öffentlichkeit möchte die Influencerin ihren Partner aber nicht präsentieren.

TVNow Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat mit ihrem Freund

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat

