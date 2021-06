Dieses Verhalten geht Monika ganz schön gegen den Strich. Die 27-Jährige buhlt momentan in der zweiten Staffel von M.O.M um das Herz des Seniors Dan Agboli. Der hatte seine Augen – und Lippen – aber in der jüngsten Folge bei einer anderen Dame: Bei einem Date knutschten der 49-Jährige und Alina. Dass Dan sich einer anderen Frau derart annähert, nervt Monika gewaltig – sie rechnet mit dem Solo-Mann ab.

"Wenn er überall seine Spuren hinterlässt und jede knutscht, dann kann ich so etwas nicht ernst nehmen. Dann hast du aber auch keinen Respekt vor mir, dann möchtest du mich einfach nicht", wettert die 27-Jährige wütend. Nach dem Gefühlsausbruch der Oldenburgerin nimmt der Berliner sie noch einmal für ein klärendes Gespräch zur Seite. Monika erklärt, dass das Geschehene sie einfach sehr mitnehmen würde, da ihr die ganze Sache wirklich ernst sei.

"Sonst könnte ich auch hier rumknutschen oder so. Aber ich möchte, dass ein Mann die Geduld aufbringt und mir zeigt, dass er trotzdem Interesse hat, obwohl ich nicht mit ihm rumknutsche", führte die Studentin aus. Dass sie ihm gegenüber so offen ist, beeindruckte und bewunderte Dan wiederum sehr: "Sie rückt damit total in meinen Fokus, weil so jemanden wünsche ich mir. Jemand, der klar ist in seiner Aussage und einfach ehrlich ist."

"M.O.M" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

M.O.M, Joyn Dan Agboli, "M.O.M"-Kandidat 2021

Joyn Monika, Kandidatin bei "M.O.M"

Joyn Senior Dan mit Kandidatin Monika bei "M.O.M"

